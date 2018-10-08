Глеб Никитин: «Ту работу, которую сейчас ведут участники конкурса малых городов и исторических поселений, Выкса начала гораздо раньше»

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-08T17:17:00+03:00

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В минувшие выходные, с 5 по 7 октября, в Выксе прошла первая Всероссийская конференция малых городов. В ней приняли участие 40 регионов России, которые поделились своим опытом развития общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как заявил глава региона Глеб Никитин, благоустройство является одним из основных направлений Стратегии развития Нижегородской области.

- Ту работу, которую сейчас ведут участники конкурса малых городов и исторических поселений и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», Выкса начала раньше других благодаря государственно-частному партнерству. Неудивительно, что она вошла в число победителей первого конкурса и стала принимающей стороной первой конференции, - сказал Глеб Никитин.

По его словам, нижегородские малые города продолжат участвовать в конкурсе, который продлен до 2024 года.

На конференции также было заявлено, что главным критерием для победы, наряду с архитектурным решением проекта, участием жителей и бизнеса, согласованностью с другими масштабными работами стало бережное, внимательное отношение к духу города, к его исторической среде.

Согласно информации, конкурс сделан для того, чтобы каждый город России (даже самый маленький) мог хранить свою историю, которая важна для его жителей. В течение трех дней участники конференции делились опытом того, как презентовать на федеральном уровне проекты, сохраняющие самобытный дух городов, но при этом интересные для жителей и туристов.