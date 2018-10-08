Нижегородцы посадили 70 га нового леса во время всероссийской акции

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-08T16:46:15+03:00

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Нижегородцы высадили порядка 70 га нового леса во время всероссийской акции «Живи, лес!», которая прошла в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент лесного хозяйства.

По словам директора департамента Романа Воробьева, всего в акции поучаствовали около 10 тысяч жителей Нижегородской области.

- Очень важно, что среди участников было много школьников и студентов. Это говорит о том, что у нас растет новое поколение, которое будет более ответственно относиться к природе, к лесу. Экологическую культуру надо воспитывать с детства, именно поэтому очень важно уделять особое внимание развитию движений школьных лесничеств, – отметил Воробьев.

Он добавил, что лесокультурный сезон этого года еще не закончился, этой осенью еще планируется создать более 800 га нового леса.