2018-10-08T15:50:11+03:00
Происшествия

В Канавинском районе во время мойки сгорела иномарка: ее владелец попал в больницу

Юлия ИСАЕВА
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Поздно вечером вчера, 7 октября 2018 года, в Канавинском районе Нижнего Новгорода в одном из гаражей загорелся автомобиль марки «Шевроле Ланос». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 23:40 на улице Электровозная. Когда пожарные приехали на место вызова, вся иномарка уже была охвачена огнем. В результате ее владелец получил ожоги второй степени 15 процентов тела. Пострадавшего госпитализировали в Приволжский Федеральный медицинский центр.

Автомобиль обгорел на площади пять квадратных метров. Выяснилось, что машина загорелась во время мойки.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 18 человек личного состава и пять единиц техники. Причиной случившегося специалисты МЧС назвали неисправность электрооборудования транспортного средства.

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