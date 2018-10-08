2018-10-08T15:15:02+03:00
Происшествия

Пьяный житель Лыскова зарезал 29-летнего посетителя кафе

Причиной ссоры между мужчинами стала ревность
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую субботу, 6 октября 2018 года, в одном из кафе в Лыскове произошло убийство. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночное время. Местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии, поссорился с посетителем кафе, после чего несколько раз пырнул в него ножом. 29-летний мужчина скончался в районной больнице не приходя в сознание.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что причиной потасовки между ним и потерпевшим стала женщина. 32-летний житель Лыскова вел себя навязчиво по отношению к жене 29-летнего посетителя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде бухгалтер ТСЖ предстанет перед судом за хищение 197 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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