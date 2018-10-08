В Нижнем Новгороде бухгалтер ТСЖ предстанет перед судом за хищение 197 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-08T14:41:55+03:00

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В Московском районе Нижнего Новгорода бухгалтер ТСЖ обвиняется в присвоении 197 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

51-летняя женщина совершила преступление, предусмотренное статьей «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В ноябре и декабре 2015 года она дважды незаконно взяла деньги из бюджета ТСЖ под предлогом самоинкасации.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи УК Р предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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