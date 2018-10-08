В Нижнем Новгороде бухгалтер ТСЖ предстанет перед судом за хищение 197 тысяч рублей
В Московском районе Нижнего Новгорода бухгалтер ТСЖ обвиняется в присвоении 197 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
51-летняя женщина совершила преступление, предусмотренное статьей «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
В ноябре и декабре 2015 года она дважды незаконно взяла деньги из бюджета ТСЖ под предлогом самоинкасации.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция указанной статьи УК Р предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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