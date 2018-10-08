2018-10-08T14:41:55+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде бухгалтер ТСЖ предстанет перед судом за хищение 197 тысяч рублей

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Московском районе Нижнего Новгорода бухгалтер ТСЖ обвиняется в присвоении 197 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

51-летняя женщина совершила преступление, предусмотренное статьей «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В ноябре и декабре 2015 года она дважды незаконно взяла деньги из бюджета ТСЖ под предлогом самоинкасации.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи УК Р предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что торговый центр «Эдем», расположенный в Дзержинске, заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Канавинском районе во время мойки сгорела иномарка: ее владелец попал в больницу
Пьяный житель Лыскова зарезал 29-летнего посетителя кафе
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Илья Малов найден живым
Нижегородские студенты завоевали первые места в окружной военно-спортивной игре «Заря»
Глеб Никитин назначил министром сельского хозяйства Николая Денисова
Дзержинский ТЦ «Эдем» оштрафован на 150 тысяч рублей на нарушение требований пожарной безопасности
БК «НН» проиграл эстонскому «Калеву» в стартовом матче Единой Лиги ВТБ
12 октября в центре Нижнего Новгорода откроется «Фестивальная ярмарка»
Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика в Нижегородской области
Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 8 октября
12 госучреждений оштрафуют в Нижегородской области за невыполнение государственного задания
19 домов останутся без электроснабжения в Нижнем Новгороде 8 октября
Нижегородские аграрии готовят семена под будущий урожай
7 октября — последний день голосования за финалисток конкурса "Мисс Офис"
В Нижегородской области намолотили 1162,7 тысяч тонн зерна
Злоумышленники, похитившие металлические трубы с предприятия на Федосеенко, ответят за содеянное
«Нижний Новгород» обыграл "Балтику" в Калининграде
Конкурс малых городов и исторических поселений России решили проводить каждый год
В Ленинском районе украли ноутбук и телевизор на сумму в 47 500 рублей
В 18 районах Нижегородской области завершили уборку картофеля