Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Илья Малов найден живым

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-08T14:08:49+03:00

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В понедельник, 24 сентября, в Нижнем Новгороде в районе Московского шоссе пропал 15-летний Илья Малов. Он вышел из поликлиники, которая находится по адресу Московское шоссе, дом №144, с тех пор мальчика никто не видел почти больше десяти дней.

Информация о том, что Илья нашелся, появилась 7 октября.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации!

Благодаря слаженным действиям сотрудников СК и добровольцев Малов Илья был найден! Ребята, вы молодцы! – написали в соцсетях волонтеры из поисково-спасательной группы «Рысь».

Илья Малов пропадает уже не в первый раз. Мальчик убегает из дома, и каждый раз его находят.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет.