Нижегородские студенты завоевали первые места в окружной военно-спортивной игре «Заря»

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-08T13:45:38+03:00

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7 октября в Городецком районе Нижегородской области прошел финал окружной военно-спортивной игры «Заря» для студентов высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соревнованиях принимали участие команды из Нижегородской области, Чувашской и Удмуртской Республик. Они демонстрировали свои знания

И умения в теоретических и практических заданиях курса подготовки военнослужащих Российской Армии, а также принимали участие в творческих и патриотических этапах конкурса.

В результате первое место заняли студенты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, а второе -команда Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

На третьей строчке оказались студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.

По словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, главной целью проведения таких игр является привлечение молодежи к занятию спортом, военно-прикладными видами подготовки, туризмом.