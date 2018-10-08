Глеб Никитин назначил министром сельского хозяйства Николая Денисова

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-08T13:31:41+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Дениса, ранее занимавшего пост главы администрации Дальнеконстантиновского района. Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник, 8 октября 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- У Николая Денисова большой опыт работы в сфере сельского хозяйства – он прошел путь от механика в колхозе до начальника сельхозуправления, а затем и руководителя администрации Дальнеконстантиновского района, в экономике которого агропромышленный комплекс играет важнейшую роль. Дальнеконстантиновский район лидирует по производству молока и зерна, там построены одни из самых эффективных животноводческих комплексов, активно внедряются новые технологии, - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА «КП»

Николай Константинович Денисов родился 6 июля 1961 года в селе Дальнее Константиново. В начале своей трудовой карьеры работал механиком по тракторам в одном из агропредприятий в Тульской области, после службы в армии стал главным инженером в колхозе «Ильич» Дальнеконстантиновского района, затем стал председателем хозяйства «Мир». В 2014 году стал главой администрации Дальнеконстантиновского района, в 2016 году – главой местного самоуправления Дальнеконстантиновского района. Женат, имеет двоих детей.