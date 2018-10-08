2018-10-08T12:57:53+03:00
Общество

Дзержинский ТЦ «Эдем» оштрафован на 150 тысяч рублей на нарушение требований пожарной безопасности

Юлия ИСАЕВА
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Торговый центр «Эдем», расположенный в Дзержинске, заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте городского суда.

По информации, администрация здания была осуждена по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 КоАП РФ).

Суд выявил 19 нарушений. После этого ООО «Водолей-плюс» пыталось оспорить приговор и снизить размер штрафа, но решение осталось в силе. 16 августа 2018 года жалоба компании осталась без удовлетворения.

Решение в законную силу не вступило.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижнем Новгороде в очередной раз эвакуировали посетителей торгового центра «Небо». Сообщение о сработавшей сигнализации поступило нам в 14:15 6 октября. Как оказалось, вызов был ложный.

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