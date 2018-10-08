БК «НН» проиграл эстонскому «Калеву» в стартовом матче Единой Лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провел свой первый матч в Единой Лиге ВТБ. Его противником стал эстонский «Калев». Об этом сообщается на сайте команды.
Встреча завершилась со счетом 68:82 в пользу баскетболистов из Эстонии. По информации, на подготовку к этой игре у нижегородцев был всего лишь один день. По итогам первой четверти счет был 20:23. Во втором отрезке цифры сравнялись – 37:37.
После большого перерыва нижегородцы уже начали проигрывать. «Калев» почти сразу создал себе преимущество.
- Очень много негатива получилось в сегодняшнем матче. Мы провели шесть неплохих игр, и сегодня произошел серьезный спад. Самым лучшим в нашей команде стал Владимир Драгичевич, которому 32 года. Это говорит о том, что некоторым нашим игрокам, нужно серьезно задуматься, - прокомментировал игру главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич.