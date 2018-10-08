БК «НН» проиграл эстонскому «Калеву» в стартовом матче Единой Лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-08T12:11:11+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провел свой первый матч в Единой Лиге ВТБ. Его противником стал эстонский «Калев». Об этом сообщается на сайте команды.

Встреча завершилась со счетом 68:82 в пользу баскетболистов из Эстонии. По информации, на подготовку к этой игре у нижегородцев был всего лишь один день. По итогам первой четверти счет был 20:23. Во втором отрезке цифры сравнялись – 37:37.

После большого перерыва нижегородцы уже начали проигрывать. «Калев» почти сразу создал себе преимущество.

- Очень много негатива получилось в сегодняшнем матче. Мы провели шесть неплохих игр, и сегодня произошел серьезный спад. Самым лучшим в нашей команде стал Владимир Драгичевич, которому 32 года. Это говорит о том, что некоторым нашим игрокам, нужно серьезно задуматься, - прокомментировал игру главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич.