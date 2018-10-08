2018-10-08T11:43:09+03:00
Общество

12 октября в центре Нижнего Новгорода откроется «Фестивальная ярмарка»

Юлия ИСАЕВА
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С 12 по 18 октября в Нижнем Новгороде пройдет «Фестивальная ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент экономического развития, предпринимательства и закупок.

Постановление о ее проведение уже подписано мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

30 торговых шатров будут расположены на площади Минина и Пожарского в течение шести дней. Работать они будут с 9:00 до 19:00 в будние дни и с 9:00 до 20:00 в выходные.

На ярмарке можно будет купить продовольственные товары, произведенные нижегородскими фермерами, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

Согласно информации, цель мероприятия – поддержка нижегородских товаропроизводителей, а также возможность для нижегородцев купить качественную, экологически безопасную продукцию по доступным ценам.

Кроме того, дни открытия и закрытия ярмарки предусмотрено выступление творческих коллективов, работа ведущего и аниматоров.

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