12 октября в центре Нижнего Новгорода откроется «Фестивальная ярмарка»
С 12 по 18 октября в Нижнем Новгороде пройдет «Фестивальная ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент экономического развития, предпринимательства и закупок.
Постановление о ее проведение уже подписано мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.
30 торговых шатров будут расположены на площади Минина и Пожарского в течение шести дней. Работать они будут с 9:00 до 19:00 в будние дни и с 9:00 до 20:00 в выходные.
На ярмарке можно будет купить продовольственные товары, произведенные нижегородскими фермерами, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
Согласно информации, цель мероприятия – поддержка нижегородских товаропроизводителей, а также возможность для нижегородцев купить качественную, экологически безопасную продукцию по доступным ценам.
Кроме того, дни открытия и закрытия ярмарки предусмотрено выступление творческих коллективов, работа ведущего и аниматоров.