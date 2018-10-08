2018-10-08T11:16:08+03:00
Происшествия

Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика в Нижегородской области

Трагедия произошла в селе Шилокша Кулебакского района
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Двухлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла в субботу, 6 октября 2018 года, в селе Шилокша Кулебакского района. 32-летний водитель «Лады Калины» со стажем шесть лет ехал по улице Центральной и сбил пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени и была госпитализирована в ЦРБ, а двухлетний мальчик от полученных травм скончался на месте.

Напомним, три человека пострадали в жуткой аварии под Богородском 6 октября. Участниками ДТП стали сразу три автомобиля, все они также получили серьезные повреждения.

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