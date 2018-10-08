2018-10-08T11:01:49+03:00
Общество

Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 8 октября

Отдельные порывы будут достигать скорости 13-18 метров в секунду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Шквалистый ветер ожидается в Нижегородской области в понедельник, 8 октября 2018 года. Об этом предупреждают со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» нижегородские спасатели.

Согласно информации, в течение дня и вечера 8 октября местами по Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы юго-западного ветра со скоростью до 13-18 метров в секунду. В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с обрывами ЛЭП и линий связи, а также падениями деревьев и ветхих конструкций.

Напомним, днем 8 октября в Нижегородской области ожидается теплая, однако пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха составит до +13 градусов Цельсия. А вот во вторник в регион вернется солнышко, но станет значительно прохладнее - днем столбики термометров поднимутся не выше +8 градусов.

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