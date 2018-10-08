12 госучреждений оштрафуют в Нижегородской области за невыполнение государственного задания

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-08T10:44:03+03:00

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12 соцучреждений Нижегородской области не выполнили государственное задание на 2017 год и будут оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства при выполнении государственного задания управлениями социальной защиты населения, комплексными центрами социального обслуживания населения, а также центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

- По фактам выявленных нарушений в отношении руководителей госучреждений были возбуждены дела об административном правонарушении, а в учреждения внесены представления, - сообщили "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. – В настоящее время часть мер прокурорского реагирования уже рассмотрена и удовлетворена, а виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Еще часть пока находится на рассмотрении.