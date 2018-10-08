2018-10-08T10:03:33+03:00
Общество

19 домов останутся без электроснабжения в Нижнем Новгороде 8 октября

Отключения связаны с проведением плановых работ ЖКХ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В 19 домах в Советском, Московском и Канавинском районах Нижнего Новгорода будет временно отключено электричество в понедельник, 8 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, электроснабжение будет отключено в домах №№ 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по улице Богородского в Советском районе, домах №№ 4, 5, 6, 7 по улице Люкина в Московском районе и домах №№30-38 по улице Спортивной в Канавинском районе. Отключения пройдут в период с 13:00 по 17:00 и связаны с проведением плановых работ ЖКХ.

Кроме того, в нескольких домах в Сормовском районе в этот же день будет отключено холодное водоснабжение. Это коснется домов №№ 3, 5а и 13 по улице Ефремова, а также дома №168 по улице Коминтерна. Отключение холодной воды пройдет с 10:00 по 22:00 8 октября 2018 года.

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