2018-10-07T14:32:39+03:00
Общество

Нижегородские аграрии готовят семена под будущий урожай

Также ведутся работы по вспашке зяби и известкованию кислых почв
Светлана СТРОКАН
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В сельхозорганизациях Нижегородского региона продолжается подготовка семенного материала под урожай 2019 года. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Сейчас в основной фонд засыпано 74 200 тонн яровых зерновых культур, в страховой фонд – 6200 тонн, в переходящий фонд – 8400 тонн. Кроме того, засыпано 9500 тонн семян картофеля, 144 тонны (50,9%) семян льна-долгунца и 141 тонна (39,6%) семян многолетних трав.

Также аграрии ведут работы по вспашке зяби и известкованию кислых почв. Вспахано 219 300 гектаров, произвестковано 11 700 гектаров (77%).

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии получат 106,1 млн рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ. В нижегородские хозяйства поступит более 100 миллионов рублей, в том числе почти 80 миллионов – из федерального бюджета, что поможет аграриям компенсировать затраты на горючее. Эти деньги планируется направить аграриям в октябре.

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