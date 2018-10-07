7 октября — последний день голосования за финалисток конкурса "Мисс Офис"

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-07T13:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

7 октября заканчивается голосование в полуфинале конкурса «Мисс офис 2018». В полуфинале участвуют две нижегородки - Дарья Мельникова и Ирина Рябинина. По итогам голосования будут отобраны 30 девушек, которые будут бороться за победу в финале и главный приз — два миллиона рублей.

Напомним, "Мисс Офис" — международный конкурс красоты среди девушек от 18 до 30 лет, которые работают в офисе. Заявки на участие в шоу принимались с января по август. Анкеты претенденток рассматривали члены жюри. В конкурс красоты попали те, кто прошел предварительный отбор и был высоко оценен в ходе интернет-голосования. Отбор проходил ежемесячно до момента выбора финалисток.

После предварительного отбора лучших анкет девушек приглашают на открытый кастинг. Этот этап состязаний проводится в Москве и регионах в несколько подходов. По результатам интервью с членами оргкомитета выбирают дебютанток, чьи фотографии и анкеты будут размещены в галерее на сайте. По итогам зрительского голосования на сайте публикуют рейтинг участниц конкурса красоты.