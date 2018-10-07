В Нижегородской области намолотили 1162,7 тысяч тонн зерна

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-07T11:40:33+03:00

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На нижегородских полях сжато 538,3 тысячи гектаров зерновых культур, намолочено 1162,7 тысяч тонн зерна при средней урожайности 21,6 ц/га. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Уборка зерновых культур продолжается. Всего в 2018 году планируется собрать порядка одного миллиона 200 тысяч тонн зерна.

- Ожидаемый валовой сбор зерна позволит полностью покрыть потребности региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне, - отметил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир Бархатов. - В этом году качество зерна выше, чем в прошлом. Доля продовольственного зерна превышает прошлогодние показатели.

Как сообщили в региональном минсельхозе, за последние годы жители Нижегородской области стали потреблять больше продуктов из зерновых.

Объем потребления хлебных продуктов (хлеб, макаронные изделия в пересчете на муку, крупа и бобовые) в 2017 году составил 111 кг на душу населения в год. Объем потребления хлебных продуктов увеличился за последние 10 лет (2007 года) на 14 кг на человека в год.