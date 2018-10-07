«Нижний Новгород» обыграл "Балтику" в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-07T11:05:46+03:00

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Визит футбольного клуба "Нижний Новгород" в Калининград закончился победой. 6 октября 2018 года нижегородские футболисты обыграли калининградцев со счетом 2:1. Матч прошел в рамках 15-го тура первенства ФНЛ.

Первый гол забили игроки "Балтики" в середине первого тайма. Мяч Сослана Таказова на 22-ой минуте в воротах соперника оказался и последним в прошедшем матче.

Калиниградцы пропустили два гола в концовке первого и середине второго таймов. Нижегородские футболисты — Аркадий Симанов и Максим Палиенко забили мячи на 40-ой и 68-ой минутах.

Итого — нижегородская команда Дмитрия Черышева после 15-ти сыгранных матчей набрала 25 очков и находится на пятой строчке турнирной таблицы. «Балтика» с 14-ю очками находится в зоне вылета.