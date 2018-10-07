Конкурс малых городов и исторических поселений России решили проводить каждый год

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-07T10:33:27+03:00

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Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений будет проходить ежегодно до 2024 года. 6 октября об этом сообщила в ходе Всероссийской конференции по малым городам и историческим поселениям в Выксе директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко.

- Принято решение в рамках проекта «Жильё и городская среда», в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды продолжить эту специальную меру поддержки малых городов и исторических поселений, продолжить проведение конкурса в течение всего периода реализации проекта, – сказала Демченко.

Оксана Демченко сообщила, что конкурс будет проходить ежегодно до 2024 года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципалитеты должны начать сбор предложений от жителей до 1 декабря.

Победители будут объявлены к 1 июня 2019 года. Федерация профинансирует мероприятия по благоустройству в рамках конкурса в общей сложности на 30 миллиардов рублей.