В Ленинском районе украли ноутбук и телевизор на сумму в 47 500 рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-07T10:15:28+03:00

Молодые люди также прихватили клавиатуру и компьютерную мышь

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7 октября в Ленинском районе Нижнего Новгорода оперативники задержали двух подозреваемых в краже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

4 октября парни в возрасте 22 и 24 лет проникли в квартиру дома на улице Дачной и вынесли оттуда ноутбук, клавиатуру, компьютерную мышь и телевизор. Похищенные вещи вышли на сумму в 47 500 рублей.

Злоумышленников задержали, и вскоре их личности были установлены. Один из задержанных оказался ранее судим.

Похищенную технику возвратили владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Пильнинском районе задержали ранее судимого 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Пострадавший рассказал, что 21 сентября из его квартиры в доме на Тарлыкова были похищены сотовый телефон, пачка сигарет и продукты питания. При этом у владельца пропали ключи от входной двери.