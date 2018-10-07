В 18 районах Нижегородской области завершили уборку картофеля

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-07T09:20:26+03:00

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Сельхозтоваропроизводители 18 районов Нижегородской области завершили уборку картофеля. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В настоящее время с площади 12,3 тысяч гектаров накопано 304,7 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 248,6 ц/га. Уборка картофеля продолжается. Площадь уборки в текущем году составляет 14,2 тысяч гектаров.

- По объемам площадей картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских хозяйствах Нижегородская область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе, — напомнили в региональном минсельхозе.

- Нижегородская область входит в десятку крупных картофелеводческих регионов России. Ежегодный урожай картофеля позволяет полностью обеспечить внутренние потребности региона в этой культуре, – сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир Бархатов. - Картофель нового урожая уже поступил в продажу. Кроме того, идет его закладка на хранение и семена.