Госдолг Нижегородской области снизился на 3,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-06T16:47:20+03:00

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По данным на октябрь, государственный долг Нижегородской области составил 72,8 миллиарда рублей. По сравнению с началом года он снизился на 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство финансов Нижегородской области.

- В структуре долга региона 49,8% составляют государственные ценные бумаги, 39,4% - бюджетные кредиты из федерального бюджета, 10,5% - кредиты коммерческих банков, 0,3% - государственные гарантии, - говорится в сообщении. – С начала года государственный долг уменьшился на 3,2 миллиарда рублей или на 4,2%, что связано с эффективным управлением ликвидностью по счетам в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга.

Кстати, к 1 января 2019 года уровень государственного долга должен составить 75,6 миллиарда рублей и снизится к началу года на 434,6 миллиона рублей.