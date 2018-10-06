«Комсомольская свадьба» пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-06T12:49:46+03:00

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8 октября в 13:00 в купеческом зале Нижегородского Дома бракосочетания пройдет торжественное мероприятие «Комсомольская свадьба», приуроченное к 100-летию ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На праздник приглашены 10 пар-юбиляров семейной жизни. Все они были комсомольскими работниками, создававшими семьи в 60-е, 70-е и 80-е годы, - говорится в сообщении. – В ходе мероприятия супруги вспомнят молодость, историю знакомства и свою комсомольскую свадьбу. Кроме того, они поставят подписи в Книге почетных юбиляров и возложат цветы к вечному огню.

Для всех участников мероприятия будут работать фотовыставка и буфет с советской атрибутикой. Также для них будет подготовлена концертная программа.