2018-10-06T12:49:46+03:00
Общество

«Комсомольская свадьба» пройдет в Нижнем Новгороде

Мероприятие посвящено 100-летию ВЛКСМ
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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8 октября в 13:00 в купеческом зале Нижегородского Дома бракосочетания пройдет торжественное мероприятие «Комсомольская свадьба», приуроченное к 100-летию ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На праздник приглашены 10 пар-юбиляров семейной жизни. Все они были комсомольскими работниками, создававшими семьи в 60-е, 70-е и 80-е годы, - говорится в сообщении. – В ходе мероприятия супруги вспомнят молодость, историю знакомства и свою комсомольскую свадьбу. Кроме того, они поставят подписи в Книге почетных юбиляров и возложат цветы к вечному огню.

Для всех участников мероприятия будут работать фотовыставка и буфет с советской атрибутикой. Также для них будет подготовлена концертная программа.

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