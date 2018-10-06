65 человек задержали полицейские в ходе оперативно-розыскной операции «Розыск»
В Нижегородской области со 2 по 3 октября прошла межгосударственная оперативно-розыскную операцию «Розыск», в ходе которой полицейскими были задержаны 65 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, в проведении спецоперации были задействованы свыше 920 сотрудников ОВД. Основными задачами этой операции стали поиск и задержание лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания.
В ходе этой операции было установлено и задержано 65 человек. Среди них 44 человека находились в федеральном розыске, 1 – в межгосударственном. Кроме того, было установлено местонахождение 21 без вести пропавших, 18 человек из них находились в федеральном розыске.
Одновременно с этим были разысканы пять самовольно ушедших из семей и специализированных учреждений.