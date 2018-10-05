2018-10-05T18:21:00+03:00
Общество

Владимир Панов заявил об уклонении частных перевозчиков от уплаты налогов

Средняя зарплата на таких предприятиях составляет 11 тысяч рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Областная налоговая инспекция провела серьезную системную работу с нижегородскими частными перевозчиками и выявила очень нехорошую статистику. Об этом мэр города Владимир Панов заявил на пресс-конференции 4 октября.

- Средняя зарплата на таких предприятиях составляет 11 тысяч рублей. Если оценивать ситуацию трезво, речь идет об уклонении от уплаты налогов. Как следствие, они создают для себя явно более комфортные условия работы, чем наши муниципальные предприятия, которые несут на себе все бремя налоговых платежей, - отметил чиновник.

При этом Панов добавил, что в муниципальных транспортных предприятиях ведутся работы по улучшению условий работы. Так, к примеру, оклад работников увеличился до 45 тысяч рублей. И сейчас впервые за многие годы отмечается положительная динамика: водители активнее трудоустраиваются.

- Мы видим улучшения с точки зрения количества выхода на линию автобусов, - заключил глава администрации.

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