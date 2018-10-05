Сотрудникам АПЗ будут давать компенсацию за значок ГТО

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-05T17:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудников Арзамасского приборостроительного завода продолжают мотивировать к занятиям спортом. Так, с целью привлечения членов профсоюза к здоровому образу жизни и сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса норм ГТО в АО «АПЗ» разработана система компенсации на приобретение абонементов в ФОКе «Звездный» и ФОКе «Чемпион» для сотрудников приборостроительного завода, которые имеют знаки отличия «Готов к труду и обороне!».

- С 1 октября 2018 года для обладателей золотого знака отличия ГТО компенсация за абонементы составит 100%, серебряного – 90%, а бронзового – 80%, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода.