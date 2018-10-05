2018-10-05T17:49:22+03:00
Общество

Школы в Нижнем Новгороде будут ремонтировать по договору концессии

На приведение школ в хорошее состояние надо около 4 млрд рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские школы будут капитально ремонтироваться по договору концессии. Об этом мэр города Владимир Панов заявил на пресс-конференции 4 октября.

По его словам, чтобы привести общеобразовательные учреждения в хорошее состояние, требуется около четырех миллиардов рублей. Причем речь идет только об общестроительных работах. Закупка мебели и оборудования в эту сумму не входят.

- Мы искали вопрос финансирования. Мы предварительно нашли механизм, как мне кажется рабочий, и провели совещание с финансовым институтом и правительством, - рассказал Панов. - С помощью механизма концессии мы сможем ускорить ремонт школ до десяти в год. Сейчас мы завершаем юридические работы.

Панов добавил, что концессионер будет привлекать внешние деньги через банк и ремонтировать школы. А муниципалитет будет оплачивать ему расходы в течение определенного количества лет.

- Концепция будет доработана в течение месяца, - заключил мэр.

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