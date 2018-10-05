Администрация Нижнего Новгорода готова переехать за пределы кремля
С идеей переноса административного центра за пределы кремля солидарны все. Об этом заявил мэр города Владимир Панов на пресс-конференции 4 октября.
По его словам, в целом он не против, чтобы администрация располагалась в каком-то другом здании за пределами Нижегородского кремля. А в освободившемся здании можно было открыть филиал Художественного музея.
- Я вижу это здание в качестве филиала Нижегородского государственного художественного музея. Сегодня у них есть возможность выставлять только десять процентов коллекций, которые существуют. С точки зрения ресурсов идея существует, но забегать вперед я не буду, - отметил глава администрации.
Напомним, что главное здание Художественного музея находится также в кремле - в корпусе №3. Тогда как администрация располагается в корпусе №5.