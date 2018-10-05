2018-10-05T18:21:53+03:00
Общество

Администрация Нижнего Новгорода готова переехать за пределы кремля

При этом серое здание можно отдать под филиал Художественного музея
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С идеей переноса административного центра за пределы кремля солидарны все. Об этом заявил мэр города Владимир Панов на пресс-конференции 4 октября.

По его словам, в целом он не против, чтобы администрация располагалась в каком-то другом здании за пределами Нижегородского кремля. А в освободившемся здании можно было открыть филиал Художественного музея.

- Я вижу это здание в качестве филиала Нижегородского государственного художественного музея. Сегодня у них есть возможность выставлять только десять процентов коллекций, которые существуют. С точки зрения ресурсов идея существует, но забегать вперед я не буду, - отметил глава администрации.

Напомним, что главное здание Художественного музея находится также в кремле - в корпусе №3. Тогда как администрация располагается в корпусе №5.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Панов заявил об уклонении частных перевозчиков от уплаты налогов
Сотрудникам АПЗ будут давать компенсацию за значок ГТО
Школы в Нижнем Новгороде будут ремонтировать по договору концессии
В Нижегородской области разыскивается 35-летний Виктор Левакин
В нижегородских жилых кварталах появятся современные пункты приема вторсырья
Нижегородцы стали реже разводиться
Телекомпании «Волга» исполняется 26 лет
Здание кинотеатра «Электрон» выставили на продажу за 125 миллионов рублей
9 октября в Нижнем Новгороде пройдет «горячая линия» по вопросам работы ливневок
В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на лучшую кормушку для птиц
В Нижнем Новгороде пройдет второй этап Кубка России по мини-футболу
Кстовская УК обвиняется в хищении более двух миллионов рублей за электроэнергию
БК «НН» разгромил чешский «Пардубице» и вышел в Лигу чемпионов
Житель Дзержинска отправится в тюрьму на 12 лет за убийство сожительницы
Создание причальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде намечено на 2019 год