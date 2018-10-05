2018-10-05T15:30:31+03:00
Общество

Телекомпании «Волга» исполняется 26 лет

«Волга» была первой нижегородской частной независимой телекомпанией с собственным метровым каналом вещания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Телекомпания «Волга» отмечает свой 26-й день рождения – 5 октября 1992 года «Волга» получила эфирную лицензию и стала первой нижегородской частной независимой телекомпанией с собственным метровым каналом вещания. За это время «Волга» завоевала более 100 профессиональных наград, в том числе главные награды Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» и признание лучшей региональной телекомпанией страны. А 26-й год работы ознаменовался для телекомпании выходом на космическую орбиту и получением лицензии на федеральное вещание по всей территории страны.

Сейчас «Волга» - это круглосуточный телевизионный канал с собственным программированием, который вещает в эфирном пространстве, интернете, кабельных сетях, а также через спутник. Это единственная телекомпания в Нижегородской области, которая работает в статусе обязательного общедоступного канала.

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