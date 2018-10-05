2018-10-05T14:17:50+03:00
Общество

Здание кинотеатра «Электрон» выставили на продажу за 125 миллионов рублей

Его площадь составляет составляет 1773,5 квадратных метра
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде выставлено на продажу здание кинотеатра «Электрон» на проспекте Гагарина в Приокском районе. Об этом сообщается на сайте gipernn.ru.

Согласно информации, стоимость лота составляет 125 миллионов рублей. Он был опубликован 5 октября 2018 года.

Площадь здания составляет 1773,5 квадратных метра. Вместе с ним продается также участок размером 66,5 соток. В кинотеатре есть электричество 80 кВт, водоснабжение, центральная канализация.

Сообщается, что торг уместен. Продаваемая недвижимость находится в собственности.

Ранее «Комсомольской правде» стало известно, что знаковый барельеф с изображением Маркса, Энгельса и Ленина в здании реконструируемого «Юпитера» планируют сохранить. Дату открытия же держат под большой тайной, так же как и сам эскиз с изображением обновленного здания. Как сообщали источники ранее, руководство концертного зала боится сглазить день Х.

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