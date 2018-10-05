Здание кинотеатра «Электрон» выставили на продажу за 125 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-05T14:17:50+03:00

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В Нижнем Новгороде выставлено на продажу здание кинотеатра «Электрон» на проспекте Гагарина в Приокском районе. Об этом сообщается на сайте gipernn.ru.

Согласно информации, стоимость лота составляет 125 миллионов рублей. Он был опубликован 5 октября 2018 года.

Площадь здания составляет 1773,5 квадратных метра. Вместе с ним продается также участок размером 66,5 соток. В кинотеатре есть электричество 80 кВт, водоснабжение, центральная канализация.

Сообщается, что торг уместен. Продаваемая недвижимость находится в собственности.

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