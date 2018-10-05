2018-10-05T13:09:39+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на лучшую кормушку для птиц

В нем могут поучаствовать школьники, воспитанники детских садов и учреждений внешкольного образования
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородский зоопарк «Лимпопо» объявил конкурс на лучшую кормушку для птиц. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Мероприятие проводитсясовместно с комитетом экологии Нижнего Новгорода и департаментом образования горадминистрации. Принять участие в конкурсе могут школьники, воспитанники детских садов и учреждений внешкольного образования.

По информации, лучшую кормушку будут выбирать в Нижнем Новгороде уже в одиннадцатый раз.

Определять победителя будут по трем критериям: функциональность, полезность и эстетичность.

Отправить свои работы можно до 2 ноября включительно. Главным подарком для всех участников станет бесплатная экскурсия по зоопарку «Лимпопо» 11 ноября.

Итоги конкурса будут подведены в 10 часов утра 11 ноября на сцене «Лимпопо».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в нижегородском зоопарке построят пингвинарий. Грант на второй этап строительства зоопарк выиграл в конкурсе благотворительных проектов.

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