Кстовская УК обвиняется в хищении более двух миллионов рублей за электроэнергию

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-05T12:20:52+03:00

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В Кстовском районе возбуждено уголовное дело в отношении одной из управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Такое решение было принято по результатам проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ управляющими организациями района.

Выяснилось, что вышеуказанная УК с января по июль прошлого года не выполнила обязательства по расчетам за поставленную электроэнергию. Деньги в размере более 2,1 миллиона рублей, поступившие от жителей, не были перечислены ресурсоснабжающей организации.

Теперь управляющая компания обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей « Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием», санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сейчас на уровне федерального правительства обсуждается вопрос о введении социальной нормы на потребление электроэнергии. Предположительно порог социальной нормы будет составлять 300 кВт.ч на квартиру или дом. Все, что укладывается в эту сумму будет оплачиваться по низкому тарифу, от 300 до 500 кВт.ч по чуть более высокому, а свыше 500 кВт.ч по экономически обоснованному тарифу, то есть самому высокому.