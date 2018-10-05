БК «НН» разгромил чешский «Пардубице» и вышел в Лигу чемпионов
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл чешский «Пардубице» со счетом 85:57. Об этом сообщается на сайте команды.
Благодаря этой победе нижегородцы попали в Лигу чемпионов ФИБА.
- Мы ехали в Чехию не для того, чтобы защищать свои восемь очков преимущества. Праздновать и радоваться победам нам некогда. Впереди много игр, а времени для тренировок у нас практически нет, - заявил главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.
Лучшими игроками прошедшего матча признаны Артем Комолов, Кендрик Перри, Владимир Драгичевич и Дмитрий Узинский.
По результатам квалификации клуб попал в группу "А", где сейчас уже находятся "Анвил" (Польша), "Банвит" (Турция), "Ле-Ман" (Франция), "Людвигсбург" (Германия), "Сидигас Авеллино" (Италия), "Вентспилс" (Латвия), "Мурсия" (Испания).