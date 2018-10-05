Житель Дзержинска отправится в тюрьму на 12 лет за убийство сожительницы

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-05T11:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Дзержинский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Он обвиняется по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В январе 2018 года мужчина вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки. В результате между влюбленными произошел конфликт. Обвиняемый 70 раз ударил 42-летнюю женщину по голове черенком от швабры.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал нижегородца виновным. Приговор таков: 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он пока еще не вступил в законную силу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Ардатовском районе Нижегородской области за заведомо ложное сообщение об акте терроризма осудили местного жителя. Он получил три года и один месяц условного срока с испытательным сроком два года.