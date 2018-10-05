11-летний мальчик попал в больницу после ДТП из-за пьяного водителя в Перевозском районе

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-05T09:48:53+03:00

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Вчера, 4 октября, в Перевозском районе столкнулись два автомобиля. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 20:35 на третьем километре подъезда к селу Б.Кимары от автодороги Перевоз – Шатки. Водитель «вазовской» легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся в «Мерседес». Согласно информации, мужчина за рулем отечественного автомобиля был пьян.

В результате пострадали водитель и пассажир иномарки. Женщина, находящаяся за рулем, получила перелом. Также травмирован была11-летний мальчик, сидевший сзади и пристегнутый ремнем безопасности. Обоих пострадавших госпитализировали с места происшествия.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 3 октября в Дзержинске при столкновении двух автомобилей пострадал 8-летний ребенок.