2018-10-05T09:40:39+03:00
Общество

Пропавший в августе 35-летний Сергей Вахромеев найден живым

Его искали больше месяца
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 августа нижегородские волонтеры распространили в соцсетях ориентировку об исчезновении 35-летнего Сергея Вахромеева. Он ушел из дома на Народной улице в Нижнем Новгороде, и с того дня его никто не видел.

О том, что мужчину нашли живым, стало известно утром 5 октября.

- Найден! Жив! Спасибо за помощь в распространении информации, - опубликовал поисково-спасательный отряд "Волонтер".

О том, где больше месяца находился мужчина, неизвестно.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет. Девочек искали и в минувшие выходные, однако никаких результатов новый прочес территории так и не дал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Здание кинотеатра «Электрон» выставили на продажу за 125 миллионов рублей
9 октября в Нижнем Новгороде пройдет «горячая линия» по вопросам работы ливневок
В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на лучшую кормушку для птиц
В Нижнем Новгороде пройдет второй этап Кубка России по мини-футболу
Кстовская УК обвиняется в хищении более двух миллионов рублей за электроэнергию
БК «НН» разгромил чешский «Пардубице» и вышел в Лигу чемпионов
Житель Дзержинска отправится в тюрьму на 12 лет за убийство сожительницы
Создание причальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде намечено на 2019 год
11-летний мальчик попал в больницу после ДТП из-за пьяного водителя в Перевозском районе
Дмитрий Сватковский вошел в состав комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ
Дворы Нижегородского района благоустроят на сэкономленные средства
Новая система уличного освещения появится в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин переназначил 16 членов кабмина на посты министров правительства Нижегородской области
Владимир Панов не исключает объединение «НПАТ» и «Нижегородэлектротранса»
Единое парковочное пространство в Нижнем Новгороде должно появиться весной 2019 года
Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде перешла из федеральной в региональную собственность
Владимир Бархатов назначен и.о. министра сельского хозяйства Нижегородской области
Приволжский медуниверситет рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Дагестане
Пропавшую 15-летнюю Юлю Бахареву нашли живой
Нижегородское «Торпедо» сразится с ярославским «Локомотивом» 4 октября
12 школ и три детских сада высадят хвойные аллеи в Нижнем Новгороде
54-летний житель Ардатовского района предстал перед судом за ложное сообщение о бомбе
Александр Лошкарев назначен исполняющим обязанности директора МП «КРУН»
В Дзержинске при столкновении двух автомобилей пострадал 8-летний ребенок
Два строящихся здания сгорели в Варнавинском районе 3 октября
Говядина, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору единого организатора школьного питания