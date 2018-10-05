Пропавший в августе 35-летний Сергей Вахромеев найден живым

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-05T09:40:39+03:00

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30 августа нижегородские волонтеры распространили в соцсетях ориентировку об исчезновении 35-летнего Сергея Вахромеева. Он ушел из дома на Народной улице в Нижнем Новгороде, и с того дня его никто не видел.

О том, что мужчину нашли живым, стало известно утром 5 октября.

- Найден! Жив! Спасибо за помощь в распространении информации, - опубликовал поисково-спасательный отряд "Волонтер".

О том, где больше месяца находился мужчина, неизвестно.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет. Девочек искали и в минувшие выходные, однако никаких результатов новый прочес территории так и не дал.