2018-10-05T09:06:35+03:00
Политика

Дмитрий Сватковский вошел в состав комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ

Согласно регламенту, депутат может быть членом только одного комитета
Юлия ИСАЕВА
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Дмитрий Сватковский вошел в состав комитета по бюджету и налогам Государственной думы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно регламенту, депутат может быть членом только одного комитета.

По словам Сватковского, на данный момент в приоритете – рассмотрение проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Над документом уже начали работать.

- Кроме того, расходная часть бюджета предполагает увеличение средств, направляемых в регионы, а, значит, и Нижегородская область должна получить больше федеральных субсидий. Надо приложить максимум усилий к этому, - добавил депутат.

Напомним, 9 сентября 2018 года Дмитрий Сватковский был избран нижегородцами на пост депутата ГД РФ по одномандатному округу №129. В состав округа входит 13 районов Нижегородской области: Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы, а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.

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