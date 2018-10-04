Глеб Никитин переназначил 16 членов кабмина на посты министров правительства Нижегородской области

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-04T19:15:35+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переназначил 16 членов кабмина на посты министров правительства региона.

С 4 октября «без приставки и.о.» будут работать 16 министров – все, кроме и.о. министра экологии и и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

И.о. заместителей губернатора продолжат работать в данном статусе до согласования их Законодательным собранием Нижегородской области.

- Сейчас могу с уверенностью сказать, что кадровый состав команды правительства Нижегородской области почти полностью сформирован. Надеюсь, что каждый министр приложит максимум усилий для повышения качества жизни нижегородцев, - отметил Глеб Никитин.

Также стало известно, что Евгений Люлин, занимавший пост заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области с 2013 года, останется в статусе вице-губернатора.

- Никакой специальной политики на омоложение правительства нет. Я считаю, что настоящая эффективная команда – это симбиоз мудрости и молодости. Евгений Борисович Люлин будет наставлять молодых как обладатель мудрых знаний и, кстати, нижегородец, — заявил Никитин.