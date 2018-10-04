2018-10-04T18:50:38+03:00
Общество

Владимир Панов не исключает объединение «НПАТ» и «Нижегородэлектротранса»

При этом он опроверг информацию о передаче транспортных предприятий облправительству
Анастасия НАЗАРОВА
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Администрация Нижнего Новгорода видит здравый смысл в слиянии двух муниципальных транспортных предприятий - «Нижегородэлектротранса» и «Нижегородпассажиравтотранса» («НПАТ»). Об этом мэр города Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 4 октября.

- Слияние возможно. Предпосылок для этого много. Но до тех пор, пока не просчитана экономика и не проанализированы все последствия объединения, этот вопрос не будет выноситься на обсуждение, - заявил чиновник.

Он также прокомментировал слухи относительно планов по передаче этих двух предприятий правительству Нижегородской области.

- Если область заберет себе метро, трамваи и автобусы, наверное, это будет одним из самых ярких дней 2018 года. Потому что мы снимем с себя очень большую расходную часть, которую можно будет направить на решение важных городских вопросов. Однако на сегодня эта информация не соответствует действительности, - заверил глава администрации. - Мы продолжаем управлять общественным транспортом.

Сообщалось, что Владимир Панов назначил гендиректором «НПАТ» Елену Лакомцеву. В мае 2018 года она заняла пост директора «Нижегородэлектротранса».

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