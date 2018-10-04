Единое парковочное пространство в Нижнем Новгороде должно появиться весной 2019 года

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-04T18:28:33+03:00

При его создании будет учитываться опыт Москвы

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Проект по созданию в Нижнем Новгороде единого парковочного пространства предстоит реализовать к концу весны 2019 года. Об этом мэр города Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 4 октября.

По словам чиновника, имеющиеся платные парковки показали свою неэффективность. Жители не раз сталкивались с неработающими паркоматами.

- Изучив опыт Москвы, мы решили, что надо переходить на аналогичную платформу с аналогичным программным продуктом. Там, если ты простоял меньше, чем оплачено, идет возврат денег, - уточнил глава администрации. - Переговоры с одной компанией уже ведутся.

Панов добавил, что город будет получать процент от выручки за платную стоянку, плюс еще административные штрафы.

- Сейчас идет подготовка к юридическим действиям. И до конца 2018 года с большой долей вероятности мы ее завершим. А реализовать проект по созданию единого парковочного пространства планируется до конца весны 2019 года, - рассказал мэр.