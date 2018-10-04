Владимир Бархатов назначен и.о. министра сельского хозяйства Нижегородской области
Владимир Бархатов назначен исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Нижегородской области. Эту информацию «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
- Владимир Бархатов будет исполнять обязанности министра сельского хозяйства до момента формирования нового состава правительства, - сообщили в пресс-службе.
К слову, ранее он занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Нижегородской области. В его ведении находились земельные отношения, вопросы животноводства и предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям.
Напомним, 26 сентября региональное правительство полностью ушло в отставку после вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, после чего все министры стали исполняющими обязанности. Спустя два дня со своего поста ушел экс-министр сельского хозяйства Алексей Морозов.