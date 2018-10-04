2018-10-04T15:54:42+03:00
Политика

Владимир Бархатов назначен и.о. министра сельского хозяйства Нижегородской области

Свои обязанности он будет исполнять до момента формирования нового состава правительства
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Владимир Бархатов назначен исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Нижегородской области. Эту информацию «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Владимир Бархатов будет исполнять обязанности министра сельского хозяйства до момента формирования нового состава правительства, - сообщили в пресс-службе.

К слову, ранее он занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Нижегородской области. В его ведении находились земельные отношения, вопросы животноводства и предоставление мер государственной поддержки сельхозпроизводителям.

Напомним, 26 сентября региональное правительство полностью ушло в отставку после вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, после чего все министры стали исполняющими обязанности. Спустя два дня со своего поста ушел экс-министр сельского хозяйства Алексей Морозов.

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