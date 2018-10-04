12 школ и три детских сада высадят хвойные аллеи в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-04T13:03:08+03:00

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Молодежная палата назвала победителей интернет-голосования в рамках проекта «Хвойный город». Об этом сообщает пресс-служба думы Нижнего Новгорода.

В 2018 году поучаствовать в этом проекте захотели более 150 учреждений столицы Приволжья. Голосование проходило в социальной сети «Вконтакте». За того или иного участника отдали свои голоса более 50 тысяч человек. Это были учащиеся школ, работники детских садов, члены общественных организаций и территориальных общественных самоуправлений и другие желающие.

В результате были отобраны 15 победителей, которые получили возможность высадить на своих территориях хвойные аллеи. Ими стали: школы №91, 120, 133, 7, 130, 85, 6, 151, 161, 63, 156, 58, а также детские сады № 122, 91 и 85.

Сообщается, что работы начнутся в ближайшее время.

Каждому победителю дадут до 50 хвойных саженцев (в зависимости от размера территории, планируемой к озеленению).

В прошлом году в этом конкурсе участвовали более 30 организаций, 10 из них стали финалистами и посадили 300 саженцев на территории Нижнего Новгорода.