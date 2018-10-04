54-летний житель Ардатовского района предстал перед судом за ложное сообщение о бомбе

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-04T12:34:59+03:00

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В Ардатовском районе Нижегородской области за заведомо ложное сообщение об акте терроризма осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

54-летний мужчина обвинялся по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

В марте 2018 года он из хулиганских побуждений позвонил с мобильного телефона в «Скорую помощь» и заявил, что в физкультурно-оздоровительном комплексе готовится взрыв. На тот момент мужчина был пьян.

Экстренные службы, приехавшие на место вызова, не обнаружили там бомбу.

В итоге суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. 54-летний нижегородец получил три года и один месяц условного срока с испытательным сроком два года. Также с него взыскали более семи с половиной тысяч рублей, чтобы возместить ущерб правоохранителям.