В Дзержинске при столкновении двух автомобилей пострадал 8-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-04T11:23:12+03:00

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В Дзержинске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадал школьник. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась вчера, 3 октября, около часа дня на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель с 11-летним стажем на «Ладе Калине» въехал в «Киа» во время проезда перекрестка на красный сигнал светофора.

В результате был травмирован 8-летний мальчик. Он находился в детском кресле на заднем сидении. Сообщается, что родители доставили его в больницу. Там ребенку оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сразу три человека погибли в авариях на дорогах Нижнего Новгорода 2 октября. В 19:00 в Канавинском районе водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате, оба погибли на месте. Схожая авария произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там в 17:50 2 октября на улице Толбухина 27-летний водитель Шакмана сбил 35-летнюю женщину.