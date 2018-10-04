Два строящихся здания сгорели в Варнавинском районе 3 октября

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-04T11:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 октября, в Варнавинском районе Нижегородской области загорелись два строящихся здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около трех часов дня в деревне Тимариха. Когда пожарные приехали на место вызова, огонь уже охватил оба здания. В результате постройки не удалось спасти.

Площадь пожара составила 192 квадратных метра. В его тушении и ликвидации последствий были задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.

По информации МЧС, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 24-летний нижегородец получил ожоги 85% тела во время пожара в Автозаводском районе 2 октября. Он был госпитализирован в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр. Кроме того, в результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 2 квадратных метров.