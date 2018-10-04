Говядина, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-04T10:28:46+03:00

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В Нижегородской области идет сезонное падение цен на овощи, что, конечно же, очень радует. По данным Нижегородстата, за последнюю неделю уменьшилась стоимость яблок, которых в этом году очень много, а также снизился ценник на гречневую крупу и говядину. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

По данным службы статистики, с 24 сентября по 1 октября в Нижегородской области на 0,4 процента снизилась средняя цена на говядину (с 325,1 до 323,8 рублей за килограмм), на 1,4 процента подешевела гречневая крупа (с 37,4 до 36,9 рублей за килограмм) и на 3,3 процента стали дешевле яблоки (с 78,3 до 75,7 рублей за килограмм).

Кроме того, согласно данным Нижегородстата, с 24 сентября в Нижегородской области снизились средние цены на морковь, лук и картофель.

Напомним, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на семь процентов меньше среднероссийского показателя.