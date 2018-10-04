В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору единого организатора школьного питания

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-04T10:08:55+03:00

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о начале открытого конкурса по выбору единого организатора питания, который будет обеспечивать едой учеников 143 школ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

К компаниям, претендующим стать поставщиков продуктов для нижегородских учеников, предъявляются достаточно высокие требования. Они должны иметь опыт в сфере детского питания не менее трех лет, а также будут обязаны модернизировать школьные блоки питания, а также будут заниматься их ремонтом.

Кроме того, Владимир Панов предупредил, что компания, выигравшая конкурс, должна будет согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией, «чтобы не было сомнений в том, что цена соответствует качеству».

Напомним, с начала нового учебного года в Facebook запущен проект «Контроль детского питания в Нижнем Новгороде». Также о недостатках в школьных столовых можно рассказать в письме и направить его по адресу pitanienn@mail.ru.