В Нижнем Новгороде объявлен конкурс по выбору единого организатора школьного питания
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о начале открытого конкурса по выбору единого организатора питания, который будет обеспечивать едой учеников 143 школ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
К компаниям, претендующим стать поставщиков продуктов для нижегородских учеников, предъявляются достаточно высокие требования. Они должны иметь опыт в сфере детского питания не менее трех лет, а также будут обязаны модернизировать школьные блоки питания, а также будут заниматься их ремонтом.
Кроме того, Владимир Панов предупредил, что компания, выигравшая конкурс, должна будет согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией, «чтобы не было сомнений в том, что цена соответствует качеству».
Напомним, с начала нового учебного года в Facebook запущен проект «Контроль детского питания в Нижнем Новгороде». Также о недостатках в школьных столовых можно рассказать в письме и направить его по адресу pitanienn@mail.ru.