2018-10-04T09:51:37+03:00
Общество

Между Нижним Новгородом и Москвой будет ходить еще три «Сапсана»

Существующего количества не хватает для возросшего пассажиропотока
Юлия ДАНЧЕНКО
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Количество людей, которые добираются в Москву из Нижнего Новгорода и обратно на «Сапсанах» сильно увеличилось. Пассажиропоток постояно растет, и все желающие уже не вмещаются в сущетвующие поезда. Компания «РЖД» приняла решение запустить дополнительно три пары новых составов. Об этом сообщается на сайте ОАО «РЖД».

Количество поездов увеличится не только на этом направлении. На участке Москва – Санкт-Петербург количество «Сапсанов» планируется увеличить до 16 пар и сдвоить 9 пар поездов. В дальнейшем планируется увеличить составность всех 27 поездов до 11 вагонов.

Кроме того, «РЖД» планирует ускорить движение уже существующих поездов. И начнет компания с самого популярного направления "Северо-Запад – Центр – Юг". Именно здесь 40 пар поездов будут ходить быстрее, чем прежде. К 2025 году время следования поездов от Москвы до Адлера планируется не более 16 часов, а от Санкт-Петербурга до Адлера – 22 часа.

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