В Нижегородской области могут открыть представительство Республики Сербской

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-03T17:01:48+03:00

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В Нижегородской области в скором времени могут открыть представительство Республики Сербской. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

- Сотрудничество Нижегородской области с Республикой Сербской стремительно набирает обороты. Еще только в мае 2018 года мы подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве, а уже в сентябре сербская делегация посетила нижегородский регион для обсуждения конкретных направлений взаимодействия, - сообщил Евгений Люлин. - Следующим нашим шагом станет вероятное открытие Представительства Республики Сербской в Нижегородской области. Кроме того, мы рассматриваем возможность проведения Дней нижегородской культуры в Республике Сербской.

По словам и.о. вице-губернатора, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области с Боснией и Герцеговиной, основная часть которого приходится на Республику Сербскую, составил 3,5 миллиона долларов. А по показателям первого полугодия 2018 года товарооборот вырос еще на 50%.